Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa’nın Ukrayna çözümüne ilişkin barış planında önerdiği tüm değişikliklerin süreci engellemeye yönelik olduğunu söylemişti.

PUTİN AB'YE SAVAŞ RESTİ ÇEKTİ

Putin AB'ye aba altından sopa göstermiş ve 'Avrupa iki yüzlü ve barış yanlısı değil. eğer savaş istiyorlarsa biz hazırız' ifadeleri kullanmıştı.

Putin'in açıklamalarının ardından Avrupa Birliği harekete geçti ve Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı.

AB'DEN PUTİN'E CEVABI YAPTIRIM OLDU

AB Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, 'Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı.' ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.