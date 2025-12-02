Karadeniz Kefken’e 28 mil uzakta 2 rus tanker gemisinin saldırıya uğraması ve Ukrayna’nın bu saldırıları üstlenmesinin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çevrilmişti. Putin beklenen açıklamayı yaptı ve bu kez gözdağını sadece Ukrayna’ya vermedi.

Putin açıklamasında ayrıca, "Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız" cümlelerinin de altını çizdi.

SALDIRILAR İÇİN ‘KORSANLIK’ DEDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söyledi.

Putin açıklamasında, "Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere verdiği açıklamada, Avrupa’nın Ukrayna çözümüne ilişkin barış planında önerdiği tüm değişikliklerin süreci engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

‘ONLARIN GÜNDEMİ BARIŞ DEĞİL’

Putin konuşmasında şunları söyledi:

“Onların bir barış gündemi yok. Onlar savaşın tarafında. Ve sözde Trump’ın önerisine bazı değişiklikler getirmeye çalıştıklarında bile bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu değişikliklerin tümü sadece bir amaca hizmet ediyor: Tüm bu barış sürecini tamamen bloke etmek ve Rusya için tamamen kabul edilemez talepler ortaya koymak.”

‘15 TABURUN İMHASINA BAŞLANDI’

Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: