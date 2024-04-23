Putin Aliyev’e ‘bu konu hassas’ dedi

Putin, eski demir yolu çalışanlarıyla bir araya gelerek, Haydar Aliyev’in bu devasa projeyi hayata geçirmek için harcadığı çabanın ve yıllarca süren çalışmaların sadece Rusya için değil, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, birçok ortağın bu ulaşım bağlantısını kullandığını ifade etti.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere odaklanan Putin, ikili ticaret hacminin artarak 4 milyar doların üzerine çıktığını ve Azerbaycan ekonomisine yapılan Rus yatırımlarının değerinin 6 milyar dolar olduğunu belirtti. Hükümetler arası komisyonun aktif olarak çalıştığını da vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise “Kuzey-Güney” uluslararası ulaşım koridoru projesine dikkat çekti. Bu projenin ülkeleri ve ortakları birleştiren, yük taşımacılığının güvenliğini sağlayan ve birçok ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştiren küresel öneme sahip bir proje olduğunu ifade etti.

Bölgesel güvenlikle ilgili konularda da Aliyev, Rusya’nın Kafkasya bölgesinde güvenlik açısından kilit bir ülke olduğunu vurguladı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.