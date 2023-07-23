Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rus paralı asker grubu Wagner askerlerinin Polonya’ya girmek istediğini belirterek, “Wagner bizi zorlamaya başladı. Saldırı için Polonya’ya gitmek istiyorlar” dedi.

KAYNAK: İHA
Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Balarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde önce Kronştad Deniz Katedrali'ni ziyaret etti, ardından da Konstantinovskiy Sarayı’nda bir araya geldi.

Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ile ilişkilere değinerek, “Tüm planlarımız hayata geçiriliyor ve hatta beklediğimizden daha iyi bir hızla. Hem Rusya hem de Belarus ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirtmek isterim. Son verileri incelediğimde Belarus ekonomisinin büyüme oranı yüzde 3,75 olarak bekleniyor. Bu yıl hem Rusya hem de Belarus için rahat geçecek ve iyi bir büyüme görülüyor. Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin inşası ile ilgili planlar eksiksiz uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA’NIN KAYIPLARI 26 BİNİ GEÇTİ”

Putin’in konuşmasının ardından söz alan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, devam eden savaşta Ukrayna’nın ağır kayıplar verdiğini belirterek, “ABD’nin tahminlerine göre 4 Haziran’da başlayan taarruzlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kayıpları 26 bini geçti” dedi. Putin ise “Daha fazla” diyerek Lukaşenko’ya karşılık verdi. Putin’in uyarısından sonra sözlerine devam eden Lukaşenko, “Bu durum savaşın tüm NATO bloğuna karşı yürütülmesi gerektiğini gösterdi” şeklinde konuştu.

Putin’in geçtiğimiz günlerde Polonya’nın Ukrayna’nın batısını ve Belarus’un bazı bölgelerini topraklarına katma niyeti olduğuna dair sözlerini hatırlatan Lukaşenko, “Son günlerde çok doğru bir şey söylediniz. Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin Birlik Devleti sınırlarına sevkiyatıyla ilgili size bir harita getirdim” derken, Polonya’nın ABD’den aldığı tanklar da dahil birçok silahı restore etmeye de başladığını belirtti.

“WAGNER SAVAŞÇILARI POLONYA’YA GİRMEK İSTİYOR”

Lukaşenko, Rusya’daki silahlı ayaklanmanın ardından Belarus’a sevk edilen Wagner savaşçılarının Polonya’ya girmek için talepte bulunduğunu duyurarak, “Belki söylememeliydim ama söyleyeceğim. Wagnerciler bizi zorlamaya başladılar, ‘Ben Batı'ya gitmek istiyorum. Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım’ diyorlar. Elbette kararlaştırıldığı gibi onları Belarus’un merkezinde tutuyorum. Onları oraya taşımak istemem, çünkü gerçekçi olmak gerekirse ruh halleri kötü. Birlik Devletleri çerçevesinde neler olup bittiğini biliyorlar” dedi.

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