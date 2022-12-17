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Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle. Putin harekete geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik “Avangard” füze sistemine sahip bir alayın, Orenburg bölgesinde muharebe görevine geçtiğini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:54
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Putin harekete geçti.Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle

Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran hamle. Putin harekete geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünün Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü olduğu hatırlatıldı.

Tver bölgesinde kıtalararası balistik “Yars” füzesi ile donatılmış bir alayın dün muharebe görevi üstlendiği belirtilen açıklamada, “Bugün, Yasnenskiy füze alanında Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve geçmesi profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hipersonik üniteye sahip füze sisteminin, Stratejik Füze Kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağı vurgulandı.

Avangard kıtalararası füzesinin, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadığı ve ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği iddia ediliyor.

Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018’de Avangard’ı bazı yeni stratejik silahlar gibi "yenilmez" olarak nitelendirmişti.

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Oğuzhan
17.12.2022 18:16
Putin koltuğunu sağlama alıyor böyle yaparak hiç bir şey kullanamaz rus ordusu resmen çöktü elinde sopa gibi nükleer var kullanamaz korkamyın rus diye bir devlet kalmaz sonrasında sonu hittler olur  
 
Ömer Ali Deniz
17.12.2022 18:05
Rus mafya babalarının babası, koltuk işte, Rusya'yı sevdiğinden filan değil koltuk meselesi.  
 
Barış
17.12.2022 17:51
Yapma putin şeytan doldurur derler, oynarken oynarken patlayıverecek sonra buyrun kendin dahil tüm dünyanın cenaze namazına  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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