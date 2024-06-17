Putin Kim'in yanına gidiyor

Kaynak: İHA
Putin Kim'in yanına gidiyor

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler güçleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz yıl yaptığı Rusya ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den iadeiziyaret adımı geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yarın Kuzey Kore'ye gideceği ve ziyaretin Çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin Moskova'nın nükleer silahlara sahip bir devletle gelişen ortaklığının altını çizen son derece ender bir gezi olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

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