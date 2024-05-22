Putin, Özbekistan'a gidecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam saatlerine doğru bir telefon görüşmesi yaptı.

İki taraf, zirve toplantıları sonrasında varılan anlaşmaların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi, yaklaşan ikili işbirliklerinin programını, kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın güçlendirilmesini, ticaret hacminin artırılmasını ve diğer konuları ele aldı.

Liderler ayrıca Vladimir Putin'in Özbekistan'a yapacağı devlet ziyaretinin hazırlıklarını da ele aldı. Putin ayrıca Çin ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin izlenimlerini de paylaştı.

21 Şubat'ta Putin'i ülkesine davet eden Mirziyoyev, "Sizinle anlaştığımız gibi ilk ziyaretlerden biri Özbekistan’a olacak. Tüm ekibime bu ziyaretin her zaman olduğu gibi tarihi ve her açıdan zengin olması gerektiğini söyledim. Oldukça ciddi bir şekilde hazırlanıyorum” cevabını almıştı.

Rus ve Özbek yetkililer, ziyaretin 3-4 ay içerisinde gerçekleşeceğini söyleseler de net bir tarih şu an için belirlenmiş değil.