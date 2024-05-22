Putin, Özbekistan'a gidecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Putin, Özbekistan'a gidecek
Özbekistan Devlet Basın Ofisi'nin bildirdiğine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı telefon görüşmesinde Vladimir Putin'in ülkeye yapacağı devlet ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam saatlerine doğru bir telefon görüşmesi yaptı.

İki taraf, zirve toplantıları sonrasında varılan anlaşmaların uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi, yaklaşan ikili işbirliklerinin programını, kapsamlı stratejik ortaklık ve ittifakın güçlendirilmesini, ticaret hacminin artırılmasını ve diğer konuları ele aldı.

Liderler ayrıca Vladimir Putin'in Özbekistan'a yapacağı devlet ziyaretinin hazırlıklarını da ele aldı. Putin ayrıca Çin ile yakın zamanda gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin izlenimlerini de paylaştı.

21 Şubat'ta Putin'i ülkesine davet eden Mirziyoyev, "Sizinle anlaştığımız gibi ilk ziyaretlerden biri Özbekistan’a olacak. Tüm ekibime bu ziyaretin her zaman olduğu gibi tarihi ve her açıdan zengin olması gerektiğini söyledim. Oldukça ciddi bir şekilde hazırlanıyorum” cevabını almıştı.

Rus ve Özbek yetkililer, ziyaretin 3-4 ay içerisinde gerçekleşeceğini söyleseler de net bir tarih şu an için belirlenmiş değil.

sv5ekt17162848916048-l.jpg

Son Haberler
TV Yayın akışı 22 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 22 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
Türkiye'nin sanayi devi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu Gündem
Türkiye'nin sanayi devi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu
Kontrolden çıkan otomobil devrildi Gündem
Kontrolden çıkan otomobil devrildi
İsmail Köybaşı imzayı attı Spor
İsmail Köybaşı imzayı attı
Polisten çifte operasyon. Bahis çetesine darbe Gündem
Polisten çifte operasyon. Bahis çetesine darbe
Firar eden Serdar Sertçelik hangi ülkeden çıktı Gündem
Firar eden Serdar Sertçelik hangi ülkeden çıktı