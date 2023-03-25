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Putin: Rusya, Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracak

Rusya, Belarus topraklarına nükleer silah konuşlandıracak. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ihlal edilmediğini söyleyen Putin, "Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi" dedi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 23:26
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Putin: Rusya, Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracak

Putin: Rusya, Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Belarus'un, nükleer silah konusunda anlaştığını açıkladı.

TRT Haber’in aktardığına göre; Belarus topraklarına taktik nükleer silah konuşlandıracaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ihlal etmeden nükleer silahları Belarus topraklarına konuşlandıracağını belirtti.

"SİLAHLARI BELARUS'A DEVRETMİYORUZ, KONUŞLANDIRIYORUZ"

ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarına işaret ederek, "Silahları Belarus'a devretmiyoruz, konuşlandırıyoruz, tıpkı ABD'nin Avrupa'da yaptığı gibi." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın halihazırda Belarus'a taktik nükleer silah taşıma kapasiteli 10 hava aracı gönderdiği bilgisini paylaştı.

Belarus'ta nükleer silahların konuşlandırılacağı tesisin inşasının 1 Temmuz'a kadar Rusya tarafından tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

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