Putin savaşın faturasını vatandaşlarına kesecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem Ukrayna'daki savaşın artan maliyetleri nedeniyle, şirketler ve yüksek gelirliler üzerinde pek görülmeyen bir vergi artışına imza atmak üzere. Putin hükümetindeki mali teknokratlar, sadece Ukrayna’da devam eden savaşı değil, aynı zamanda Batı ile yıllarca sürecek geniş bir çatışmayı finanse etmenin yeni yollarını arıyor.

Rusya bu yıl, bütçesinin yaklaşık 3’te birini ulusal savunma harcamalarına ayırdı ve Moskova yönetiminin kontrol altında tutmak için çabaladığı bütçe açığı da artmaya devam ediyor.

Önerilen vergi artışı, Putin'in Rus eliti üzerindeki siyasi kontrolü ve ülkesinin ekonomik dayanıklılığı konusunda artan güveninin altını çiziyor. Aynı zamanda Putin’in, toplumun bazı kesimlerini yabancılaştırma riskini de göze aldığını gösteriyor.