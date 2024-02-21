Putin: Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, arasında Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleşti.

Ukrayna birliklerine geri çekilme emri verdiğini duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e yanıt veren Putin, “Ukrayna birliklerine çekilme emri verdiğinde askerleri zaten kaçıyordu” dedi.

Ukrayna’dan ele geçirilen Donetsk bölgesi Avdiyivka kentindeki zaferin daha da genişletilmesi gerektiğini belirten Putin, “Bu başarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bu adımların iyi hazırlanması personel, silah, teçhizat ve mühimmatla güvence altına alınması gerekiyor” dedi.

“UZAYA NÜKLEER SİLAH KONUŞLANDIRILMASINA KARŞIYIZ”

Putin, ABD basınında yer alan, "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönündeki iddialara da değindi.

Rusya lideri, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim duruşumuz şeffaf ve açıktır. Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına daima karşıydık ve şimdi de karşıyız. Bu alanda var olan tüm anlaşmalara uyulmasının yanı sıra, aynı zamanda ortak çalışmaların güçlendirilmesini defalarca teklif ettik”