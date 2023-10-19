Putin’den ABD’ye uçak gemisi gözdağı: Hepsi füzelerimizin menzilinde

Gazze’yi abluka altına alan İsrail’e tam destek veren ve Akdeniz'e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye, Rusya'dan gözdağı geldi.

Putin’den ABD’ye uçak gemisi gözdağı: Hepsi füzelerimizin menzilinde

İsrail- Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi.

Putin, ellerindeki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin, Akdeniz'deki ABD gemilerini kapsadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirtti.

Putin, şu şekilde konuştu:

"Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya'nın Karadeniz'deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma."

Öte yandan ABD’nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine de tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.

İlgili Haberler
ABD resmen duyurdu: İsrail için bir uçak gemisi daha gönderilecek
Erdoğan'dan ABD'ye tepki ‘ABD’nin uçak gemisinin İsrail’de ne işi var?’
ABD’nin büyük korkusu ortaya çıktı. Gönderilen uçak gemisi HAMAS için değilmiş
Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü Dünya
Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi: İnsanlık galip gelmeli Dünya
Muhammed Salah, Gazze için dünya liderlerine seslendi: İnsanlık galip gelmeli
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı Yaşam
Avrasya Tüneli geçici olarak trafiğe kapatıldı
Netflix'in abone sayısında büyük artış Dünya
Netflix'in abone sayısında büyük artış
CHP'li milletvekilleri Whatsapp'ta birbirine girdi: Kavgada yazılan mesajlar tek tek ifşa oldu! Siyaset
CHP'li milletvekilleri Whatsapp'ta birbirine girdi: Kavgada yazılan mesajlar tek tek ifşa oldu!
İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 678 Filistinliyi öldürdü