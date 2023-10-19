Putin’den ABD’ye uçak gemisi gözdağı: Hepsi füzelerimizin menzilinde

İsrail- Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine destek için Doğu Akdeniz'e uçak gemilerinden oluşan büyük bir filo gönderen ABD'ye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi.

Putin, ellerindeki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin, Akdeniz'deki ABD gemilerini kapsadığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Putin, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdiğini belirtti.

Putin, şu şekilde konuştu:

"Kinjal füzelerini taşıyan Mig-31 uçakları, Karadeniz'de devriye gezmeye başladı. Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri, Rusya'nın Karadeniz'deki Kinjal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde. Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma."

Öte yandan ABD’nin Ukrayna'ya "Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)" olarak bilinen uzun menzilli füzeleri sevk etmesine de tepki gösteren Putin, "Bu Ukrayna için iyi bir şey değil. Bu sadece acıyı uzatır. Füzelerin sevkiyatı, çatışma hattındaki durumu hiçbir şekilde büyük ölçüde değiştiremeyecek. Bu imkansız. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz." diye konuştu.