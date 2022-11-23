23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne katıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasını umuyoruz" dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:06
Takip Et

Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
+
Aa
-

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi. Zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'a dair görüşme yaptıklarını söyledi.

Üç ülke tarafından 2020, 2021 ve son olarak 2022'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılan üçlü zirvenin ardından yayınlanan ortak bildirilerin uygulanmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının önünü açacağını söyleyen Putin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde kalıcı normalleşme, sınırların belirlenmesi, ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması, insani sorunların çözülmesi daha önce yapılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanması halinde sağlanabilir. En nihayetinde bunun Bakü ve Erivan arasında barış anlaşması imzalanmasının önünü açacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. 
                        

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
1
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
2
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
4
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
5
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
7
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Arap futbolcu korku filmi gibi sakatlık geçirdi. Yüzü tanınamaz hale geldi
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Fed'in yeni faiz planı belli oldu
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
﻿Dünyanın ilk engelli astronotu Avrupa Uzay Ajansı’na seçildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.