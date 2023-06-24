Putin’den darbe girişimi sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, paralı asker grubu Wagner'in başlattığı darbe girişimi sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. Putin, karşılarında olan herkesi 'hain' olarak ilan ederek devleti savunacaklarını söyledi.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar.

Rusya adına savaşıyoruz. Nazilere karşı savaşıyoruz. Bunun dışında her şey önemsizdir. Bugün karşımızda olan şey tam bir vatana ihanettir. Wagner güçleri de Rusya için hayatını veriyordu. Ama şimdi onlar içinde vatan hainleri var."

Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız."