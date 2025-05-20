Putin'den Eurovision'a misilleme: Intervision dönüyor

Düzenleme: Hande Karacan
Putin'den Eurovision'a misilleme: Intervision dönüyor

Rusya, Eurovision’dan dışlandıktan sonra yeni bir müzik yarışması başlatıyor. Moskova’da düzenlenecek etkinlikte Çin, Hindistan ve Latin Amerika'dan katılım bekleniyor.

Rusya, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan dışlandıktan sonra kendi alternatif etkinliğini hayata geçirme kararı aldı. Kremlin lideri Vladimir Putin’in talimatıyla düzenlenecek Intervision Şarkı Yarışması, 20 Eylül’de Moskova’daki Live Arena’da gerçekleşecek. 11 bin kişilik kapasiteye sahip salonda yapılacak yarışma, Rus devlet televizyonu tarafından duyuruldu.

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SOVYETLERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN MÜZİKAL REKABET

Intervision, aslında Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği tarafından başlatılmış bir projeydi. Eurovision’a karşı bir alternatif olarak kurgulanan bu etkinlik, yıllar sonra yeniden sahneye taşınıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle Eurovision’dan men edilmesi, bu tarihi yarışmanın tekrar gündeme gelmesine neden oldu.

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20'DEN FAZLA ÜLKE KATILIYOR

Rusya Devlet Televizyonu, aralarında Çin, Hindistan, bazı Latin Amerika ülkeleri ve Orta Doğu devletlerinin de bulunduğu 20’den fazla ülkenin yarışmaya katılımı için onay verdiğini bildirdi. Böylece Intervision, yalnızca bir Avrupa dışı alternatif olmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel bir platform iddiası taşıyor.

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YARIŞMADA SAHNE ALACAK İLK İSİM BELLİ OLDU

Yarışmada Rusya’yı, ultranasyonalist şarkıcı Jaroslaw Dronow sahne ismiyle tanınan Shaman temsil edecek. Mart ayında medyaya yansıyan bilgileri doğrulayan devlet televizyonu, Shaman’ın resmen yarışmada yer alacağını açıkladı. Putin’e olan bağlılığıyla bilinen ve Ukrayna’ya yönelik savaşı açıkça destekleyen Shaman, “İlk olmak zor ama korkum yok” ifadelerini kullandı.

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EUROVİSİON’UN RUSYA’DAKİ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Eurovision, Rusya’da yıllarca büyük ilgiyle takip edildi. Özellikle Dima Bilan’ın 2008 yılında elde ettiği birincilik, yarışmaya olan ilgiyi artırmıştı. Ancak son yıllarda yaşanan siyasi gerilimler ve Ukrayna savaşı sonrası alınan yaptırımlar, ülkenin müzik alanındaki uluslararası temsilini de doğrudan etkiledi.

Intervision’ın bu boşluğu ne kadar doldurabileceği ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Yarışmanın politik ve kültürel etkileri şimdiden uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya başladı.

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