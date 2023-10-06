Putin’den flaş Prigojin açıklaması. Uçağın düşme nedenini söyledi

Wagner şefi Prigojin’in uçağının düşmesinin ardından birçok iddia gündeme getirilmiş ve uçağın düşüş nedeni hakkında komplo teorileri üretilmeye başlanmıştı.

PUTİN: UÇAK EL BOMBALARIYLA HAVAYA UÇURULDU

Rus lider Putin konuyla ilgili sessizliğini bozarak uçağın düşüş nedenini açıkladı. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Putin, Wagner şefi Prigojin'in uçağının el bombalarıyla havaya uçurulduğunu açıkladı.

Putin yaptığı flaş açıklamada, jet kazasında ölenlerin vücutlarında el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner lideri Prigojin’de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Soruşturmada uçağa dışarıdan bir saldırının tespit edilmediğini ifade eden Putin, “Maalesef mağdurların kanında alkol veya uyuşturucu madde varlığının tespitine yönelik herhangi bir inceleme yapılmamış. Her ne kadar St. Petersburg'daki şirkette yaşanan meşhur olaylardan sonra Wagner’in merkez ofisinde sadece 10 milyar ruble nakit değil, aynı zamanda 5 kilogram kokain de bulduğunu bilsek de. Bana göre bu incelemenin yapılması gerekiyordu ama yapılmamış” dedi.

‘UÇAĞIN VURULMASINDA DIŞ ETKİ YOK’

Putin ABD'den gelen 'uçağın vurulmuş olduğuna inanıyoruz' iddiasına da yanıt verdi. Rus lider 'Uçakta herhangi bir dış etki olmadı; bu zaten kanıtlanmış bir gerçek' dedi.

Putin, Rusya'nın soruşturma komitesi başkanının birkaç gün önce kendisine rapor verdiğini de sözlerine ekledi.

Putin ayrıca, kazadan sonra Wagner'in St Petersburg'daki ofislerinde yapılan aramalarda 10 milyar ruble (100 milyon dolar) nakit ve 5 kilogram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Wagner lideri ve diğer sekiz kişiyi taşıyan özel jet 23 Ağustos'ta Moskova'nın kuzeyinde düşmüş, yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.