Putin’den kripto para uyarısı

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle ekonomi üzerine yapılan bir toplantıda konuştu. Dijital teknolojilerin hızla geliştiğine dikkat çeken Putin, Rusya'nın bu gelişmeleri kaçırmaması gerektiğini vurgulayarak yasal çerçeve, altyapı ve dijital varlıkların dolaşımı için gereken koşulların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, Rusya Merkez Bankası'nın Ağustos 2023'te dijital ruble için test sürecini başlattığını hatırlatarak dijital rublenin vatandaşlar ve işletmeler için kullanımının kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Kripto paraların küresel ticarette artan talep gördüğünü belirten Putin, bu teknolojilerin enerji yoğun olduğunu ve Rusya'da yılda 16 milyar kilovatsaat elektrik tüketimine denk geldiğini ifade etti. Bu da ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5'ini oluşturuyor.

Putin, kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki bu hızlı artışın belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabileceği uyarısında bulunarak, bu durumun diğer yatırım ve altyapı projelerini etkileyebileceğini vurguladı.