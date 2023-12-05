Putin’den Orta Doğu ziyareti

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceği açıkladı.

KAYNAK: İHA
Putin’den Orta Doğu ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu ziyaretlerine başlıyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecreği açıkladı.

Uşakov, “Bir çalışma ziyareti. Putin, ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prens ile görüşecek. Ancak öncesinde BAE’ne ziyaret gerçekleştireceğiz. Son derece önemli gördüğümüz bu görüşmelerin faydalı olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Rus lider, BAE ve Suudi Arabistan’ı korona virüs salgınından önce 2019 yılında ziyaret etmişti.

PUTİN, REİSİ İLE DE GÖRÜŞECEK

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya’nın başkenti Moskova’ya Perşembe günü bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Reisi’nin Putin ile bir araya geleceği aktarıldı. Görüşmelerde iki ülkenin ekonomik ve askeri işbirliği gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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