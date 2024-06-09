Putin’den piyasaları karıştıran sözler

BAKAN ŞİMŞEK’TEN KKM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayından Kur Korumalı Mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenileme olmayacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), normalleşme adımlarına göre ihracat bedellerinin ve Döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40 seviyesinden yüzde 30 düzeyine indirileceği aktarıldı.

EURO BÖLGESİ’NDEN YENİ DÖNEM

Avrupa Merkez Bankası (AMB), piyasanın beklentisine paralel şekilde faizi 25 baz puan indirerek mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesine çekti. Karar metninde faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacakları belirtilerek, yönetim konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmadığı ifadelerine yer verildi.

PUTİN’DEN SERT SÖZLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de hükümetin ekonomik bloku son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık verdiğini söyleyerek, bunun muhtemelen kötü bir şey olmadığını ancak eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacağını söyledi.

DÜNYA BANKASI'NDAN EK FİNANSMAN

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, halihazırda başlatılan tüm fonların yanında Türkiye'ye 18 milyar dolarlık finansman geleceğini aktardı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihinde yatacağını söyleyerek, bayram tatilinin son iki günü idari tatil olmak üzere dokuz güne çıktığını belirtti.

TL’NİN REEL DEĞERİNDE ARTIŞ

Enflasyon bazlı reel efektif döviz kuru Mayıs'ta 61,46 ile Eylül 2021'den bu tarafa en yüksek seviyeye ulaştı.

HAZİNEDEN KRİPTO VE BORSAYA YÖNELİK ÇALIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borsa yatırımları ve kripto varlıklardan elde edilenler dahil finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmalarına devam edildiğini aktardı. Sonucun ilerleyen günlerde piyasaya duyurulacağı belirtildi.