Putin'den zorunlu askerlik kararı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Moskova ordu çalışmalarına devam ediyor. Açıklama yapan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18-30 yaş arası 150 bin Rus vatandaşını bahar dönemi için zorunlu askerlik hizmetine çağıran kararnameye imza attığını belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, zorunlu askerlikte uygulanan üst yaş sınırının 27'den 30'a yükseltilmesini öngören yasa tasarısını geçen sene temmuz ayında kabul etmişti.

Tasarı, 1 Ocak’ta ise yürürlüğe girmişti.