Putin’e bu cesareti kim verdi?

Putin; “Türkiye’nin Batı kuruluşlarından kredi ve hibe almaya ağırlık vermesi, eğer Rusya ile ticari ilişkilerinin kısıtlaması ile bağlantılı olursa, Türk ekonomisi için kayıp olur” diyor.

Türkiye-Rusya dış ticaret verileri ise Putin’in bu lafının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, Türkiye en fazla dış ticaret açığını Rusya’ya veriyor. Türkiye Batı’dan kazanıyor, Rusya ve Çin’e veriyor.

* AKP iktidarından bir süre sonra Türkiye ekonomisi; Rusya ve Çin için sömürü alanı oldu.

* Son üç yılda, AB ve İngiltere’ye dış ticaret fazlamız var. Buna karşılık Rusya ve Çin’le olan dış ticaret açığımız;

* 2021’de toplam dış ticaret açığımızın yüzde 87’si;

* 2022’de yüzde 102,6’sı,

* 2023’te yüzde 72’sini oluşturdu.

* Rusya’ya olan dış ticaret açığımız, 2021 yılında 23,2 milyar dolar iken 2022 yılında iki kattan fazla arttı ve 49,3 milyar dolara yükseldi. O yıl ne oldu?

Bu durumda, Türkiye’yi Batı değil, Rusya ve Çin sömürüyor.

İsrail’le olan dış ticaretimizden her yıl beş milyar dolar fazlamız vardı. Filistin halkına zülüm ediyor diye dış ticaretimizi kestik. Rusya da Ukrayna’da daha ağırını yapıyor. Ukraynalılar insan değil mi?

Osmanlıyı ortadan Ruslar kaldırdı. Cumhuriyetin ilk yılları hariç her zaman Türkiye toprakları üzerinde Rusların gözü oldu. Stalin, Kars’ı Ardahan’ı ve Boğazları istedi. Sovyetler döneminde gördük, Ruslar hiçbir devlet ile eşit şartlarda müttefik olmaz… Diğer milletleri kullanır.

Bugün tüm dünyayı yalnız Putin, nükleer silahla tehdit ediyor.

Türkiye,Putin’e ve Rusya’ya mecbur değil;

Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyoruz. Dünyanın en pahalı doğal gazı deniliyor. Ukrayna ambargosunda Avrupa gaz almadı ve alternatif çözümler üretti. Biz de alternatif ülkeler bulmalıyız.

Tahıl ithalatının yüzde 64,6’sını Rusya’dan yapıyoruz. İç üretimi ve verimliliğe destek verebiliriz ve Polonya, Bulgaristan, Arjantin alternatif ülkeler olabilir.

Rusya’nın yaptığı Akkuyu Nükleer Santrali tartışmalıdır. Bu santrali devlet yapmalıdır.

Buna rağmen Rusya ve Çin diye direnenlerin gerekçeleri iktisadi açıdan rasyonel- akılcı olamaz. Neden direniyorlar?

* Rusya ve Çin, rüşvete ve suistimale açık ülkelerdir. Millet olarak birilerinin çıkarı için mi çalışıyoruz? Muhalefet bu sömürü düzenini göremiyor mu?

* Acaba Rusya ve Çin’den yaptığımız ithalattan pay alanlar mı var? Zira her iki ülke de demokrasi ve denetim olmadığı için, kaçak-göçek işlere ve kişisel çıkar ilişkilerine daha uygundur.

Tek parti devleti ve otokrasi isteyenler, Avrupa demokrasi ve hukuk standartlarını, kendi haksız zenginlikleri için tehdit olarak görüyorlar. Rusya da kendisi gibi otokratik yönetimler istiyor. Otokrasiyi destekliyor. Söz gelimi Rusya güdümündeki Bağımsız Devletler Topluluğu’nun 9 üyesi arasında, insan hakları ve demokratik özgürlükler olarak özgür statüde ülke yoktur.