Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan yanıt. ‘Bunamış moruk’

Kaynak: AA
Putin'e küfreden Biden'a Rusya'dan yanıt. ‘Bunamış moruk’
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, "Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuştu.

Peskov, Biden'ın, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli ifadeler kullanması hakkında konuştu.

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"UTANÇ VERİCİ"

Söz konusu açıklamaları "küstahça" ve "utanç verici" olarak değerlendiren Peskov, "ABD Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları, başka bir devletin başkanını özellikle de Putin'i rahatsız etmez ancak bu, ABD için utanç verici. Böyle bir ülkenin başkanı böyle bir dil kullanıyorsa, bunun utanç verici olması gerekiyor. Biden, iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood kovboy tarzı davranışlar sergiliyor" diye konuştu.

"BİDEN GİBİ BUNAMIŞ MORUKLAR…"

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, sosyal medya hesabı üzerinden, "ABD Başkanı'nın söylediğinin tam aksine iklim değil, Biden gibi bunamış ve Rusya'ya karşı savaş başlatmak isteyen, işe yaramayan moruklar varoluşsal tehdit oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

BİDEN PUTİN’E KÜFÜR ETMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası için gittiği California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli sözler sarf etmişti.

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