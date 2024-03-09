Putin'i kızdıracak hamle: Onay verildi. F-35'lerde bir ilk

NATO ve Rusya arasındaki gerilimin adım adım tırmandığı bir dönemde F-35A Joint Strike Fighter savaş uçağı nükleer silahları taşımak için sertifikalandırıldı.

Sınıfında nükleer silahları taşımak için vize alan ilk hayalet savaş uçağı olan F-35A Joint Strike Fighter, bundan sonra B61-12 tipi nükleer bombaları da taşıyabilecek.

B61-12'lerin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan füzelerden 24 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

10 YILLIK ÇABA

F-35 Joint Program Ofisi sözcüsü Russ Goemaere, Breaking Defence'a yaptığı açıklamada sertifikasyonun verilen taahhütten aylar önce, 12 Ekim'de verildiğini belirterek "F-35 Nükleer Sertifikasyon çalışması, 16 farklı hükümet ve endüstri paydaşından oluşan nükleer girişimin 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü yoğun çabaların sonucudur. Sertifikasyonunun planlanan tarihten çok önce verilmesi, ABD ve NATO'ya kritik bir kabiliyet sağlamıştır" dedi ve ekledi;

Bu gelişme ile F-35A'lar artık hem konvansiyonel hem de nükleer savaşta kullanılabilen "çift yetenekli" savaş uçakları haline geldi.