Putin’in ateşkes için müzakereye hazır olduğu iddia edildi. ABD basını yazdı

New York Times (NYT) gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki çatışmaları sonlandırmak için eylül ayından bu yana gizlice ateşkes teklif ettiğini iddia etti. Gazete, haberini Kremlin’e yakın iki eski Rus yetkili ve ABD’li ve diğer ülke yetkilileriyle yaptığı görüşmelere dayandırdı.

Gazetenin haberine göre, Putin’in ateşkes mesajları, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda işgal ettiği topraklarda kalmak istediğini gösteriyordu. Bu mesajlar, Rusya’nın elçileri aracılığıyla ABD’ye ve diğer ülkelere iletildi.

NYT’ye konuşan ABD’li yetkililer, Rusya’nın ilk ateşkes girişimini 2022 yılının sonbaharında yaptığını söyledi. Bu dönemde, Putin’in, Rusya’nın elinde tuttuğu topraklardan memnun olduğunu ve Ukrayna’da savaşı bitirmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Haberde, Kremlin’in, kamuoyuna savaşa devam edeceklerini söylemesine rağmen, Ukrayna’da zafer kazandığını ilan ederek savaştan çıkmak istediği ileri sürüldü.

NYT’ye konuşan bir uluslararası yetkili ise, geçen yıl Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Rusya’nın ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu ancak savaş alanındaki mevcut pozisyonlarını korumak istediğini duyduğunu anlattı.

Haberde, Ukrayna yönetiminin, kaybettiği toprakları geri almayı hedeflediğini ancak Rusya’nın ateşkes teklifini kabul edip etmeyeceğinin net olmadığına işaret edildi.

Rus eski yetkililer de, NYT’ye yaptıkları açıklamalarda, Rus ordusunun sahada ilerleme kaydetmesi halinde Putin’in ateşkes fikrinden vazgeçebileceğini ifade etti.

Bir eski üst düzey Rus yetkili, “Putin, şu anki pozisyonlarında kalmak istiyor. Ama bir metre bile geri adım atmaya yanaşmıyor” dedi.

NYT’nin ulaştığı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, gazetenin iddialarını reddetti. Peskov, sesli mesajında, “Sunduğunuz tezler kavramsal olarak doğru değil. Putin, geçen günlerde yaptığı konuşmada, Rusya’nın savaş hedeflerinin değişmediğini söyledi” diye konuştu.

Peskov, “Putin, müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Rusya, kendi hedeflerini gerçekleştirmek için hazır olmaya devam edecek” dedi.

ABD’li yetkililer ise, Putin’in pozisyonunun son zamanlarda değiştiğini ve Rus liderin artık Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in görevden ayrılmasını istemediğini belirtti.

ABD’li yetkililer, Putin’in ateşkes anlaşmasıyla Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini Rusya’nın kontrolünde bırakmayı amaçladığını savundu.