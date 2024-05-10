Putin’in başbakan adayı belli oldu. 40 yıllık dostu yerine o ismi işaret etti

Devlet Duması'nın alt kanadı Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'in, Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine aday olarak sunmasının ardından Devlet Duması'na bir teklifle geldiğini" ifade etti.

Ülkede 2020 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte, tarihte ilk kez Duma'nın hükümetin oluşumuna katılacağına dikkat çeken Volodin, parlamentonun başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanları onaylayacağını vurguladı.

"HEM HÜKÜMET HEM DE MİLLETVEKİLLERİ SORUMLULUK ALACAK"

Volodin, "Yasama ve yürütme erkleri arasında yeni bir iş birliği dönemi başlıyor. Daha önce sorunlar genellikle hükümetin veya bakanların eksiklikleriyle ilişkilendiriliyordu, ancak şimdi hem hükümet hem de milletvekilleri sorumluluk alacak." şeklinde değerlendirme yaptı.

MEDVEDEV YERİNE MİŞUSTİN

Bugünkü genel kurul toplantısında adaylık konusunun ele alınacağını açıklayan Volodin, başbakan adayı Mişustin'in milletvekillerine bir sunum yapacağını ve ardından soruları cevaplayacağını belirtti.

Putin’in bir dönem devlet başkanlığı ve başbakanlığı sürekli değiştirdikleri Medvedev’e yerine Mişustin’i işaret etmesi dikkat çekti.