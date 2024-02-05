Putin’in işbirlikçisi Kadirov ülkesini aile şirketine çevirdi

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Putin’e verdiği destekle biliniyordu. Kadirov’un çocuklarını ve akrabalarını hükümette önemli görevlere getirdiği ortaya çıktı.

Ukrayna işgalinde Rusya lideri Vladimir Putin'e büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, çocuklarını da hükümette önemli görevlere atamaya devam ediyor.

Kadirov, ekim ayında da daha önce Kültür Bakanı olan 25 yaşındaki kızı Aishat'ı başbakan yardımcılığı görevine getirmişti. Kadirov'un en büyük oğlu olan 18 yaşındaki Ahmed de Yardımcı Spor ve Gençlik Bakanı olmuştu.

27 yaşındaki yeğeni Hamzat'ı güvenlik danışmanı yapan Çeçen liderin damadı tarım, bacanağı ulaştırma bakanı. Kadirov'un 14 çocuğunun ve akrabalarının büyük bölümü şu anda hükümette üst düzey görevler yürütüyor.

Çeçen lider son dönemde şiş yüzü ve sağlıksız görüntüsü nedeniyle "ölüm döşeğinde" olduğu iddialarıyla gündemde ancak bu haberler doğrulanmadı.