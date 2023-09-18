Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi

14 Eylül Perşembe akşamı Kadırov'un sağlığının dramatik bir şekilde bozulduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Böyle bir haber, 14-15 Eylül gecesi Kadirov'un komada olduğunu bildiren muhalefetteki Çeçen Telegram kanalı NIYSO'da ortaya çıktı.

ZEHİRLENDİ İDDİASI

Rus güvenlik güçlerinden istihbarat topladığını öne süren Telegram kanalı VChK-OGPU, Kadirov'la özel ilgilenen Çeçenya'nın eski başbakan yardımcısı doktor Elhan Süleymanov'un Çeçen lideri zehirlemekle suçlandığını ve diri diri gömülerek öldürüldüğünü geçen hafta iddia etti. Bu iddialar bağımsız haber kuruluşları tarafından doğrulanamadı.

UKRAYNA İSTİHBARATI: BÖBREKLERİ KÖTÜ

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov’un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

HIZLA KİLO ALDI, YÜZÜ ŞİŞTİ

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.