Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un komaya girdiği ve sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi.

Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi

14 Eylül Perşembe akşamı Kadırov'un sağlığının dramatik bir şekilde bozulduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Böyle bir haber, 14-15 Eylül gecesi Kadirov'un komada olduğunu bildiren muhalefetteki Çeçen Telegram kanalı NIYSO'da ortaya çıktı.

ZEHİRLENDİ İDDİASI

Rus güvenlik güçlerinden istihbarat topladığını öne süren Telegram kanalı VChK-OGPU, Kadirov'la özel ilgilenen Çeçenya'nın eski başbakan yardımcısı doktor Elhan Süleymanov'un Çeçen lideri zehirlemekle suçlandığını ve diri diri gömülerek öldürüldüğünü geçen hafta iddia etti. Bu iddialar bağımsız haber kuruluşları tarafından doğrulanamadı.

1192241-1057572106.jpg

UKRAYNA İSTİHBARATI: BÖBREKLERİ KÖTÜ

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov’un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

HIZLA KİLO ALDI, YÜZÜ ŞİŞTİ

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında
Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar sınırında
İrem Derici tatil için bakın nereye gitti. 'Atakan'dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı' Magazin
İrem Derici tatil için bakın nereye gitti. 'Atakan'dan ayrılmasaydın bunlar olmayacaktı'
IŞİD operasyonunda 5 tutuklu Güncel
IŞİD operasyonunda 5 tutuklu
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu Spor
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı Güncel
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem Güncel
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem