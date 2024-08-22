Putin'in Kuran'ı Kerim'e yaptığı hareket çok konuşuldu

Putin, Azerbaycan’ı ziyaret etmesinin ardından Kuzey Kafkasya ülkelerini 13 yıl aradan sonra ilk defa ziyaret etti. Bu ziyaret kapsamında 2011 yılından beri ilk defa Çeçenistan’ı ziyaret eden Putin, başkent Grozni’de Çeçen lider Ramazan Kadirov tarafından karşılandı.

Burada halen devam eden Ukrayna savaşı için eğitim gören gönüllü Çeçen savaşçıların da yanına gelen Putin yetkililerden bilgi aldı. Kadirov ve Putin’in konuşmasında devam eden savaş hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bugüne kadar savaşa 47 bin asker gönderdiğini aktaran Kadirov, on binlerce askerin de bölgeye gitmek için hazır olduğunu ifade etti.

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KURAN’I KERİM’E YAPTIĞI HAREKET ÇOK KONUŞULDU

Rus lider Çeçenistan ziyareti sırasında Kadirov ile beraber Hz. İsa Camisini ziyaret etti. Putin’e Kuran’ı Kerim hediye edildi. Putin’in incelediği Kuran’ı daha sonra öperek göğsüne koyması ve bu şekilde poz vermesi çok konuşuldu.