Putin�in en �ok g�vendi�i askerler Genelkurmay Ba�kan�na k�fretti

Rusya, Rus paral� askerlerin Rusya Genelkurmay Ba�kan� Valeri Gerasimov'a k�frettikleri bir videoyla �alkalan�yor. "Biz burada �l�yoruz, sen neredesin?" ��k���n�n dikkat �ekti�i videoda Rus askerler, Gerasimov'dan m�himmat talep etti ve s�z konusu videoyu sosyal medyada payla�t�. Olay yaratan video sonras� Wagner grubunun ba��ndaki Yevgeni Prigojin de bir payla��mda bulundu ve bu payla��m b�y�k bir tart��man�n fitilini ate�ledi. Prigojin, "Video cephedeki ger�ekleri yans�t�yor" derken Kremlin ise olay videoya kar�� sessiz kald�. ��te detaylar...

RUS ASKERLERDEN RUSYA GENELKURMAY BA�KANI'NA K�F�R

CNN T�rk'de yer alan habere g�re, Ukrayna'da en yo�un �at��malar�n ya�and��� Bahmut cephesinde sava�an Rus askerler, Rusya Genelkurmay Ba�kan� Orgeneral Valeri Gerasimov'a k�fretti. Wagner grubuna mensup paral� askerler, Gerasimov'dan m�himmat talep ettikleri videoyu sosyal medyada payla�t�.

Askerlerin, "Genelkurmay Ba�kan�... Sen ... lanet olas� bir �eytans�n. Biz burada �l�yoruz, sen neredesin?" ��k��� dikkat �ekti.

Wagner grubunun ba��ndaki Yevgeni Prigojin'in videoyla ilgili payla��m� ise Rusya'da b�y�k tart��maya yol a�t�. Paral� asker grubunun lideri, "Gerasimov'a hitaben video �eken birli�i ziyaret ettim. Burada mizansen yapan Ukrayna milliyet�ileri yok. Video cephedeki ger�ekleri yans�t�yor" dedi.

CEZALANDIRILMALARI TALEP ED�LD�

Kremlin askerlerin hakaretlerine kar�� sessiz kal�rken, Rus parlamentosu Wagner mensuplar�n�n cezaland�r�lmas�n� talep etti. Rusya'da ge�ti�imiz Mart'ta ��kart�lan "Rus Ordusuna Hakaret Yasas�" kapsam�nda ki�ilere 15 y�la kadar hapis cezas� verilebiliyor. Wagner askerlerinin bu yasaya tabi tutulup tutulmayaca�� ise merak ediliyor.