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Putin’in gizli Belarus planı deşifre oldu

Rusya’nın Belarus’u savaşa çekmek için planladığı operasyon deşifre oldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:03
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Putin’in planı deşifre oldu. Belarus’u böyle savaşa çekecekler

Putin’in gizli Belarus planı deşifre oldu
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İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya’nın Belarus’ta sahte bayrak operasyonu yapmaya hazırlandığını yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün raporuna dayandırılan habere göre, Putin'in güçleri Grodno bölgesindeki Astravets Elektrik Santralini ve Brest'teki altyapıyı hedef almayı planlamakta.

Aynı rapora göre, Rusya bu operasyonu NATO veya Ukrayna'yı suçlayacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. Rusya'nın bu sayede hem Ukrayna ve NATO'yu zor durumda bırakmayı hem de Belarus'u savaşa çekmeye çalışacağı belirtiliyor.

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RUYA BAGIMLILIGI TEHDIT OLARAK KULLANIYOR ÜLKELERI TEHDIT EDIYOR?
22.11.2022 14:27
RUSYA YA BAGIMLILIKTAN KURTULUN BOYUN EGMEYIN .  
 
BAGIMLILIK SENİ TEHDİT EDER . BAGIMLILIGA EZİLIR SENI SÜRÜNDÜRUR.
22.11.2022 14:26
DIŞA BAGIMLIK BÖYLE BAGIMLI KILAR ?  
 
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