Putin’in gizli Belarus planı deşifre oldu

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya’nın Belarus’ta sahte bayrak operasyonu yapmaya hazırlandığını yazdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün raporuna dayandırılan habere göre, Putin'in güçleri Grodno bölgesindeki Astravets Elektrik Santralini ve Brest'teki altyapıyı hedef almayı planlamakta.

Aynı rapora göre, Rusya bu operasyonu NATO veya Ukrayna'yı suçlayacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. Rusya'nın bu sayede hem Ukrayna ve NATO'yu zor durumda bırakmayı hem de Belarus'u savaşa çekmeye çalışacağı belirtiliyor.