Putin'in televizyonda açıklama yapacağı duyuruldu

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde televizyonda konuşma yapacağı duyuruldu.

RUSYA’DA NE OLDU

Rusya’dan dün gece tüm dünyayı şoke eden haberler geldi.

Bir darbe girişimini çağrıştırabilecek olaylar, paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in açıkça Rus yönetimine karşı bayrak açmasıyla başladı. Prigojin, Rus ordusunun Wagner askeri kampına yönelik hava saldırısı düzenlediğini iddia ederek halkı sokağa çağırdı.

Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini öne sürerek, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz” dedi.