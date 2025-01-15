Putin'in yaverinden endişelendirici açıklama: "Moldova yok olacak"

Kaynak: Haber Merkezi
Putin'in yaverinden endişelendirici açıklama: "Moldova yok olacak"

Rusya’nın güçlü ismi Nikolai Patruşev’in Moldova ve Ukrayna hakkında yaptığı dikkat çekici açıklamalar, uluslararası arenada yankı uyandırdı. Patruşev, AB’nin çeşitli ülkeler adına konuşma hakkını kaybettiğini öne sürdü.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, Moldova’nın şu anki politikalarıyla devlet olarak varlığını sürdüremeyeceğini ifade etti. Patruşev, “Moldova ya başka bir devletin parçası olacak ya da tarih sahnesinden silinecek” dedi. Ayrıca, Moldova’daki enerji krizinin sorumluluğunu Brüksel’in emirlerine uyan Kışınev yönetimine yükledi.

Patruşev, Ukrayna için de benzer bir çöküş senaryosu öngörerek, “2025 yılı bitmeden Ukrayna’nın tamamen yok olması mümkün” dedi. Neo-Nazizm ve Rusya karşıtı retoriğin Ukrayna’nın çöküşünü hızlandırdığını vurguladı.

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AB’NİN ROLÜ TARTIŞILIYOR

Patruşev, AB’nin Romanya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler adına konuşma hakkını kaybettiğini öne sürerek, “Bu ülkeler dengeli bir Rusya politikasi izlemeyi tercih ediyor” dedi. Kremlin’in, Ukrayna konusundaki görüşmelerin yalnızca ABD ile yapılması gerektiğini düşünnüzü belirtti.

Trump’a Özel Mesaj ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya daha az önem vereceğini düşünün Patruşev, Trump’a “güvenliğinize dikkat edin” çağrısı yaptı. Trump’ın gündeminde Çin’in daha öncelikli olduğu ifade edildi.

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