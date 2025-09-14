Pütürge’de bahçe yangını korkuttu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Nohutlu Mahallesi'nde bir bahçede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.