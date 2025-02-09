Q Acoustics merakla beklenen hoparlörleri satışta

İngiliz ses sistemleri uzmanı Q Acoustics, ödüllü 3000i serisinin mirasını devralan yeni 3000c serisini piyasaya sundu. Bu yeni hoparlör ailesi, geliştirilmiş ses performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Q Acoustics'in yenilikçi tasarımı olan C3 Continuous Curved Cone teknolojisi sayesinde bu hoparlörler, hızlı ve dengeli bir bas sunarak temiz ve ayrıntılı tiz sesler üretebiliyor.

YENİLİKÇİ SÜREKLİ KAVİSLİ KONİK SÜRÜCÜLER

Yeni 3000c serisinin en büyük farklılıklarından biri, Q Acoustics'in ödüllü 5000 serisinde ve M40 mikro kule hoparlörlerinde kullandığı C3 Continuous Curved Cone teknolojisini barındırması. Bu sürücü, bas performansını iyileştirirken tiz seslerin daha ayrıntılı ve temiz olmasını sağlıyor.

FARKLI MODELLER VE EV SİNEMALARINA ÖZEL SEÇENEKLER

3000c serisi, farklı ihtiyaçlara hitap eden çeşitli modellerle geliyor:

3010c kitaplık tipi

3020c ayaklı kompakt model

3030c daha büyük boyutlu stand hoparlör

3050c zemin tipi büyük model

3090c merkez kanal hoparlörü

Ev sinema sistemleri için 3090c merkez kanal hoparlörü ve bir subwoofer ile birleştirilebilen bu seri, ses deneyimini en üt seviye çıkarıyor.

Geliştirilmiş Kabin Tasarımı ve Akustik İyileştirmeler

Hoparlörlerin kabin tasarımı, rezonansı azaltan Nokta Nokta Destekleme (Point-to-Point bracing) sistemiyle daha stabil hale getirilmiş. 3050c modelinde yer alan Helmholtz Basınç Eşitleyici Tüp Sistemi ise iç dalgaları kontrol ederek daha düzgün bir frekans yanıtı sunuyor.

ESTETİK VE MALZEME SEÇENEKLERİ

3000c serisi, modern minimalist tasarımıyla göze hitap ediyor. Pin Oak, Claro Walnut, Satin White ve Satin Black olmak üzere dört yeni renk seçeneğiyle sunulan hoparlörler, zarif bir görünüm sağlıyor.