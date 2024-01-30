QNB Finansbank 33 milyar 172 milyon TL net kar açıkladı

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QNB Finansbank 33 milyar 172 milyon TL net kar açıkladı
Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, bankanın 2023 yılı net kârı 33 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti.

Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu olan Katar’ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2023 itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri, 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 64 artarak 987 milyar 817 milyon TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 66 oranında artarak 571 milyar 44 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 58 oranında büyüyerek 606 milyar 466 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın 2023 yılı net kârı, 33 milyar 172 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılını reel sektörü desteklemeyi sürdürerek ve istikrarlı bir büyüme kaydederek kapattığına dikkat çeken QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, başta deprem bölgesi olmak üzere reel sektörün fonlama ihtiyaçlarını karşılamaya ve ekonomiyi canlandıracak ürün ve hizmetlerle işletmelere destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Tan, sürdürülebilirlik ve çocukların eğitimine katkı ile sorumlu bankacılık ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

‘2024’TE KREDİ BÜYÜMESİ GÖREBİLİRİZ’

2023 yılının tüm ülkeyi derinden sarsan deprem felaketi, yoğun bir seçim süreci ve akabinde ekonomi yönetiminde değişimle gelen istikrarlı sıkı mali politikalar ile geçen bir yıl olduğunun altını çizen Tan, “2023 yılı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız özel bir yıl” dedi. Zorlu bir yılın geride bırakıldığını belirten Tan şunları söyledi: “Yaşanılan deprem felaketi ve seçim süreci ile ortaya çıkan piyasa koşulları ve yaşanan gelişmeler; bankacılık sektörünü direkt olarak etkiledi. Diğer taraftan, yeni ekonomi yönetimi ve istikrarlı politikalarla birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı olumlu kararlar ve ülke CDS priminin düşmesi ile güven tazelediğimiz bir yılı geride bıraktık. Sektörde en çok dikkat çeken olumlu gelişmeler ise, faiz artışı sürecine geçilmesiyle orta ve uzun vadeli öngörülebilirliğin artması ve aktif kalitesinin güçlü performans göstermeye devam etmesi oldu. Sektörün güçlü sermaye yeterlilik oranları ve sağlam bilanço yapısı da olası risklere karşı sektörü dayanıklı kılıyor. 2024 yılında Türk bankacılık sektöründe mevcut para politikası ve paralelinde alınan tamamlayıcı aksiyonlar devam ettiği sürece enflasyon beklentileri paralelinde bir kredi büyümesi görebiliriz.

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