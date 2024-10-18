Quaresma jübilesini Beşiktaş’ta yapmak istiyor

Beşiktaş formasıyla oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Ricardo Quaresma’dan jübile açıklaması geldi. Henüz emeklilik kararı almadığını belirten Portekizli futbolcu jübilesini Beşiktaş ya da Porto’da yapmak istediğini söyledi.

Portekizli futbolcu, "Kariyerimde bende etkisi olan 3 takım oldu. Futbola başladığım Sporting. Sonrasında kariyerim boyunca iki aşkım oldu, Porto ve Beşiktaş. Bir daha oynamayacaksam en azından Porto ya da Beşiktaş'ta bir veda maçı olsun isterim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TA 2 DÖNEM OYNADI

Ricardo Quaresma, Sporting'de başladığı futbol kariyerini Barcelona'da sürdürdü. Quaresma, 2004'te Porto'ya transfer olurken ardından sırasıyla Inter ve Chelsea formalarını giydi.

2010'de Beşiktaş'a imza atan ve 3 sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.

Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.