Quaresma kalpleri feth etti. Almanya'dan Hasan Arat'a seslendi

Uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz maçını izlemek için stada gitti.

TRT Spor'a açıklamalar yapan Ricardo Quaresma, ''Bu atmosferi görmek benim için büyük bir mutluluk. Türkiye'de çok zaman geçirdim ve Türk taraftarların ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Biraz da arada kaldım. Portekizliyim, kalbim Portekiz için atıyor ama diğer tarafta Türkiye'yi de çok seviyorum.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Portekizli yıldız, ''Dediğim gibi Portekizliyim ama Türk halkını da çok seviyorum. Dolayısıyla aralarında seçim yapamam.

Cristiano Ronaldo herhangi bir takımdaysa her zaman oynar. Çünkü futbolun en iyisi o. İnsanlar onu oynarken görmek istiyor. Onun için de kolay değil.'' sözlerini sarf etti.

Türkiye ile ilgili açıklama yapan Quaresma, ''Teşekkür etmek istiyorum. Bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Quaresma, 'Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünür müsün?' sorusunu ise 'Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını (Hasan Arat) bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş ile çıktığı 227 maçta 38 gol atarken 77 asist yaptı.