Quaresma şifreli videolu derbi mesajı çekti

Ricardo Quaresma, "Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çok özeldir. Galatasaray ve Fenerbahçe statlarını herkes bilir ama Beşiktaş Stadı'nı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Taraftarlar ve stat çok farklı, atmosfer çok harika." diye konuştu.

İNÖNÜ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Quaresma, "Orada forma giymek ve oynamak hep onur duyduğum bir şeydi. Bu maçları çok sevdiğimi herkes bilir. Beşiktaş galip gelecektir ve gelmeli de. Avrupa potasına girmek için kazanması gerekiyor. Evimizde biz daha iyiyiz ve kazanacağız." dedi.

Sosyal medyada taraftarlar videoyu binlerce kez paylaşırken "Q7'den şifreli mesaj" başlığıyla birbirlerine yolladılar.