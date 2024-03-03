Quaresma şifreli videolu derbi mesajı çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Quaresma şifreli videolu derbi mesajı çekti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, derbi öncesi bir video çekip Siyah Beyazlı futbolculara adeta mesaj yolladı.

Ricardo Quaresma, "Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çok özeldir. Galatasaray ve Fenerbahçe statlarını herkes bilir ama Beşiktaş Stadı'nı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Taraftarlar ve stat çok farklı, atmosfer çok harika." diye konuştu.

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Quaresma, "Orada forma giymek ve oynamak hep onur duyduğum bir şeydi. Bu maçları çok sevdiğimi herkes bilir. Beşiktaş galip gelecektir ve gelmeli de. Avrupa potasına girmek için kazanması gerekiyor. Evimizde biz daha iyiyiz ve kazanacağız." dedi.

Sosyal medyada taraftarlar videoyu binlerce kez paylaşırken "Q7'den şifreli mesaj" başlığıyla birbirlerine yolladılar.

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