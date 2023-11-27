Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, iki eski kulübü Barcelona ve Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı maç öncesi açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Portekizli eski futbolcudan Ballon d'Or itirafı geldi.

Quaresma'nın açıklamaları şöyle;

"Şimdi mutluyum çünkü hayallerimi gerçekleştirmeyi başardım ve aynı zamanda hala büyük bir kulüp olan ve çok mutlu olduğum, beni çok iyi karşıladıkları Porto'da oynadım. Dolayısıyla, bir oyuncu ve bir insan olarak, Barcelona ve Porto'da bana her iki formayı da giyme fırsatı verdikleri için mutlu ve minnettar olduğumu söyleyebilirim"

''FARKLI OLDUKLARINI FARK EDİYORSUNUZ''
"Barcelona ve Porto gibi şehirlere girdiğinizde diğerlerinden farklı olduklarını hemen fark ediyorsunuz. Barselona Katalonya'dır, bir şehir değil bir ülke olmak isterler ve insanların zihniyetinin farklı olduğunu hemen fark edersiniz. Porto ise hepimizin bildiği gibi Portekiz'deki diğer şehirlerden tamamen farklı bir şehir. İnsanlar kulüp için yaşıyor, kulüple nefes alıyor, kulüpten başka bir şey görmüyorlar. Genelde şunu söylerim: 'Porto'da başarılı olabilmek için çok kişilikli olmalısınız', çünkü talepler çok büyük. Bazen çok fazla oyuncu oluyor, bu kaliteli olmadıklarından değil ama bu baskıyı kaldıramıyorlar... Portekiz'de Porto diğer kulüplerden farklıdır"

''PORTO'DA YAPTIKLARIMI BARÇA'DA YAPSAYDIM...''
"Porto'da yaptıklarımı Barcelona'da yapsaydım, Ballon d'Or kazanmak için büyük bir şansım olurdu. Ama hayat bu, önümüze fırsatlar çıkar ve bunlardan faydalanırsınız ya da faydalanmazsınız ve bundan pişmanlık duymaya gerek yok"

XAVI SÖZLERİ
"Xavi öyle bir oyuncu ki onunla antrenman yaptığınızda ve oynadığınızda er ya da geç bir teknik direktör olacağını anlıyordunuz. Oyuncuydu ama aynı zamanda sahada birer teknik direktör olduklarını da görebiliyorsunuz. Tüm takım arkadaşlarıyla konuşurdu, her zaman yanındaki takım arkadaşına yardım etmeye çalışırdı, bu yüzden onun bir antrenör profiline sahip olduğunu görebilirdiniz"

''BERABERLİK OLABİLİR''
"Benim için beraberlik olabilir çünkü Barcelona ve Porto grup aşamasını geçecek iki kulüp, bu sonuç birinin ya da diğerinin geçmesini engellemeyecektir. Bu yüzden mükemmel olur"

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