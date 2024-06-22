Quaresma'dan milli maç öncesi hayran bırakan paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Quaresma'dan milli maç öncesi hayran bırakan paylaşım

Türkiye Portekiz mücadelesi öncesi Quaresma yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

Her iki takımın da 3 puanı bulunurken buradan galibiyet ile ayrılacak olan taraf adını bir üst tura yazdıracak

TSİ 19.00’da Sıgnal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwyner yönetecek.

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QUARESMA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kritik karşılaşma için iki tarafta da nefesler tutulurken Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma’dan gönülleri fethedecek bir paylaşım geldi.

Türkiye sevgisi her fırsatta gösteren yıldız isim paylaşımında, “Bugünkü oyunda ne olursa olsun halkımız hep kardeş kalacak” ifadelerini kullandı.

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YILLARCA TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

2016 yılında Portekiz ile bu kupayı kazanma başarısı gösteren Ricardo Quaresma 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında ligimizde Beşiktaş 2019-2020 arasında ise Kasımpaşa formasını giydi.

Özellikle Beşiktaş döneminde gösterdiği performans ve jeneriklik hareketleri ile taraftarların sevgilisi haline gelen Quaresma burada çıktığı 227 maçta 38 gol 77 asist kaydetti.

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