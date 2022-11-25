﻿Rabia-Dördüncü...

Türk siyasetinin bu gerçekle yüzleşerek yeni ve yenileyici bir durumla karşı karşıya kalması lazım. 90'lı yılların "Bozkurt" işareti bizim kuşağımız için ciddi işaretler verirdi. Arapçada "Dördüncü" anlamı taşıyan "Rabia" hiç heyecanlandırmadı bizim kuşağı... Oğlu, kızı olmayanlar meydanlarda denenmiş olsa da bizim kuşakta tutmadı.

Mısır'ın arka sokaklarını bilmez sözde İslamcılar... Başkent Kahire'de ana bulvarlar İstanbul-Ankara görüntüsü verirken arka sokaklarda Mısır halkı 1 ile 1,5 dolar arası sadece ekmeğe muhtaç yaşarlar.. Bu gerçeği T.C.'nin Büyükelçileri, diplomatları yapmadı, raporlaştıramadı. ABD, Kahire'yi şimdi yeniden yapılandırdı Sisi ile... Yeni bir başkent yarattılar karşılıksız dolar ile yapılan imar ile.. Yeni Kahire'de diplomasi de yerini aldı. Türkiye'nin büyükelçisi bile yok.. Mısır'ın ilk Körfez harekatında silinen borçlarında olduğu gibi ABD ve diğer ülkelere de borcu yok!.. Faiz ödemiyor en azından.

Mısır; şimdi Akdeniz'de denge noktası... İsrail ve Yunanistan ile beraber hareket ederse Avrupa'ya gidecek hattın patronu olacak. Kıbrıs üzerinden Yunan adaları yolu ile yeni boru hattının vanasını kontrol edecek. Trilyon dolarlık gelir ile ülkelerini kalkındıracaklar.

Tayyip Erdoğan, Sisi'ye el uzatarak "bu enerji koridorunu beraber idare delim" mesajı verse kim inanır? Sisi bu saatten sonra Erdoğan'a güvenir mi?

Sisi, kendisine suikast düzenlemekle görevli 6 personelin kimliğini dünya basını ile paylaşsa denklem değişir mi? Söz konusu suikast girişiminde Türkiye izinin iddiaları bizi ne kadar bağlar.

Orta Doğu ilginç coğrafyadır! Gelişmeleri takip etmek zorundayız!..

Bu arada olan Rabia'ya oldu. Erdoğan meydanlarda taraftarlarını coşturacak kısa sürede ezberleyecek bir hikaye bulmalı.