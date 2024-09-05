'Rabiot utanç verici bir durumda'

Fransa Milli Takımı'nın futbolcularından Adrien Rabiot, Juventus'a veda ettikten sonra henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

GALATASARAY İLE ANILDI

Rabiot'un adı Galatasaray ile de anıldı ancak Galatasaray oyuncuyu ikna edemedi ve transfer gerçekleşmedi.

Fransa Milli Takımı Teknik direktörü Didier Deschamps, yıldız ismin bu durumunu eleştirirken, flaş ifadeler kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Adrien Rabiot utanç verici bir durumun içinde. Birkaç takımdan teklif vardı ama olmadı. Antrenman yapamıyor ve hazır durumda değil. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

29 yaşındaki futbolcu Avrupa devlerinden teklif beklerken, İngiltere Premier Lig'de serbest oyuncu transfer süresi yarın bitiyor.

Yıldız oyuncu için diğer liglerden ise talip yok.