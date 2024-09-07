Rabiot'a yeni talipler çıktı. Galatasaray'ın işi zora girdi

Galatasaray'ın teklifinin masada olmasına rağmen Manchester United ve Newcastle, bonservisi elinde bulunan Fransız orta saha oyuncusu için devreye girdi.

Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ve transfer döneminin kapanmasının ardından Adrien Rabiot hala takımsız. Bu durum onu ​​ birçok uluslararası takım için cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak oyuncunun yüksek finansal talepleri, yeni bir kulüp bulmasını engelliyor. Transfer penceresinin kapanmasına birkaç gün kala şansını ilk deneyen İtalyan ekibi AC Milan oldu.

Fakat görüşmeler kısa sürede başarısızlığa uğradı. Serie A ekibi, takımdan ayrılması beklenen Ismael Bennacer'in yerini Fransız yıldızla doldurmak istedi. Ancak Cezayirli oyuncunun takımda kalması ve Rabiot'nun yüksek uçuk talepleri transfer görüşmelerini durdurdu.

Şu anda Rabiot’u transfer etmek için en çok çaba sarf eden kulüp şüphesiz Galatasaray. Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ettikten sonra orta sahayı da güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılıların gündeminde Rabiot ve Juventus'tan Weston Mckennie bulunuyor.

Galatasaray daha önce oyuncuya teklif götürmüştü ancak oyuncunun Premier Lig'de oynama isteği nedeniyle teklif beklemeye alınmıştı. Rabiot hala Premier Lig'e geçiş için çabalıyor. Son bir haftadan beri Manchester United ve Newcastle, oyuncunun menajerliğini de yapan annesiyle temasa geçti.

Kırmızı Şeytanların Scott McTominay'i satmasının ardından Casemiro'nun Liverpool karşısındaki kötü performansı ve Christian Eriksen'in de planlarda yer almamasının ardından olası bir serbest orta saha oyuncusu için gözünü Rabiot’a dikti.

Rabiot'un olası Manchester United’a olası transferinin önündeki tek engel, kulübün yeni transfer politikasında 30 yaş ve civarı oyuncuların transfer edilmeme kuralı.

Fransız oyuncu için Premier Lig'deki diğer seçenek ise haftalardır eşiğini aşındıran ve Sandro Tonali'nin de geri döndüğü orta saha bölümünü Rabiot ile daha da geliştirme kararı alan Newcastle.

Fransız topçunun Premier Lig'e transfer olma ihtimali hala mümkün görünüyor ve bu nedenle Rabiot, Galatasaray'a yanıt verme işini ağırdan alıyor.