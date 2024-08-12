Rachel Fuda müjdeyi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rachel Fuda müjdeyi verdi

The Real Housewives of New Jersey adı reality şovunun sezon finali için bütün ekip bir araya geldi. Pazar gecesi New Jersey'deki Rails Steakhouse'da gerçekleşen veda partisine Rachel Fuda'nın büyük duyurusu damga vurdu.

The Real Housewives of New Jersey'in 14. sezonunun resmen sona ermesi bazıları için rahatlatıcı oldu. Sezon finalinin ardından tüm kadronun bir araya gelmeyeceğine dair haberler arasında, kadronun finali izlemek ve yıl hakkında düşünmek için New Jersey'deki Rails Steakhouse'da buluşacağı bildirildi.

Oyuncular bölümü farklı odalarda izlemek için iki gruba ayrıldı. Birinci odada Teresa Giudice, Jennifer Aydin, Jackie Goldschneider ve Dolores Catania vardı.

İkinci odada Margaret Josephs , Melissa Gorga , Danielle Cabral , Jennifer Fessler ve Rachel Fuda yer alıyordu.

Sezon boyunca her iki grupla da medeni bir şekilde iletişimini sürdüren Dolores, kısa bir süreliğine ikinci gruba doğru ilerledi.

Oyuncular final bölümünü izlerken ve yıl boyunca neler yaşandığını düşünürken her şey olabilecek en medeni şekilde sonlanmış gibi görünüyordu. Her iki grup da bu sezonu geride bırakmanın verdiği huzurla mekandan ayrıldı.

Ancak Rachel, bir bebek beklediğini açıklayarak gecenin havasını bütün havasını değiştirdi.

Rachel şu anda kocası John Fuda ile Giuliana ve Gianella adında iki küçük kızı sahip. Rachel, üvey oğlu Jaiden'ı 2022'de evlat edindi.

rachel-fuda-is-pregnant-with-fourth-child.webp

rachel-fuda-kids-1675463192618.webp

Son Haberler
Nijerya'da tekne faciası: 25 kişi hayatını kaybetti Dünya
Nijerya'da tekne faciası: 25 kişi hayatını kaybetti
Vefat eden emlak zengini kadın 16 evini kiracılarına miras bıraktı Video
Vefat eden emlak zengini kadın 16 evini kiracılarına miras bıraktı
Bodrum’da darp edilen doktor mesleği bırakacağını açıkladı Gündem
Bodrum’da darp edilen doktor mesleği bırakacağını açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Formayı giydi imzayı attı Spor
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Formayı giydi imzayı attı
Şüpheli araçtan havaya otomatik tabanca ile ateş açıldı polis harekete geçti Gündem
Şüpheli araçtan havaya otomatik tabanca ile ateş açıldı polis harekete geçti
Atina'da şiddetli yangın: Hastaneler ve yerleşim yerleri tahliye edildi Dünya
Atina'da şiddetli yangın: Hastaneler ve yerleşim yerleri tahliye edildi
Fenerbahçe'nin adı değişti Spor
Fenerbahçe'nin adı değişti