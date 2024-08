Rachel Fuda müjdeyi verdi

The Real Housewives of New Jersey'in 14. sezonunun resmen sona ermesi bazıları için rahatlatıcı oldu. Sezon finalinin ardından tüm kadronun bir araya gelmeyeceğine dair haberler arasında, kadronun finali izlemek ve yıl hakkında düşünmek için New Jersey'deki Rails Steakhouse'da buluşacağı bildirildi.

Oyuncular bölümü farklı odalarda izlemek için iki gruba ayrıldı. Birinci odada Teresa Giudice, Jennifer Aydin, Jackie Goldschneider ve Dolores Catania vardı.

İkinci odada Margaret Josephs , Melissa Gorga , Danielle Cabral , Jennifer Fessler ve Rachel Fuda yer alıyordu.

Sezon boyunca her iki grupla da medeni bir şekilde iletişimini sürdüren Dolores, kısa bir süreliğine ikinci gruba doğru ilerledi.

Oyuncular final bölümünü izlerken ve yıl boyunca neler yaşandığını düşünürken her şey olabilecek en medeni şekilde sonlanmış gibi görünüyordu. Her iki grup da bu sezonu geride bırakmanın verdiği huzurla mekandan ayrıldı.

Ancak Rachel, bir bebek beklediğini açıklayarak gecenin havasını bütün havasını değiştirdi.

Rachel şu anda kocası John Fuda ile Giuliana ve Gianella adında iki küçük kızı sahip. Rachel, üvey oğlu Jaiden'ı 2022'de evlat edindi.