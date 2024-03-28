Rachid Ghezzal attı. Beşiktaş Karagümrük karşısında beraberliği kurtardı.

Milli arada hazırlıklarına hiç durmadan devam eden Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların golünü 61. Dakikada Rachid Ghezzal kaydederken Fatih Karagümrük’ün golü ise 25. Dakikada Kevin Lasagna’dan geldi.

Milli aranın bitiminde Fatih Karagümrük 3 Nisan Çarşamba günü Sivasspor’a konuk olurken Beşiktaş ise 4 Nisan Perşembe günü Başakşehir deplasmanına çıkacak.