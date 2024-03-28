Rachid Ghezzal attı. Beşiktaş Karagümrük karşısında beraberliği kurtardı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rachid Ghezzal attı. Beşiktaş Karagümrük karşısında beraberliği kurtardı.
Beşiktaş hazırlık maçında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Milli arada hazırlıklarına hiç durmadan devam eden Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kaldı.

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Siyah-beyazlıların golünü 61. Dakikada Rachid Ghezzal kaydederken Fatih Karagümrük’ün golü ise 25. Dakikada Kevin Lasagna’dan geldi.

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Milli aranın bitiminde Fatih Karagümrük 3 Nisan Çarşamba günü Sivasspor’a konuk olurken Beşiktaş ise 4 Nisan Perşembe günü Başakşehir deplasmanına çıkacak.

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