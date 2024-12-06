Raducanu yeni koçuyla sezon hazırlıklarına başladı

Emma Raducanu, ünlü kondisyon koçu Yutaka Nakamura ile çalışmalara başladı. Nakamura, daha önce Maria Sharapova ve Naomi Osaka gibi yıldız tenisçilerin atletik performanslarını zirveye taşımıştı.

2021'de ABD Açık şampiyonu olan Raducanu, o günden bu yana sık sık sakatlıklarla mücadele etti. Bu durum, genç tenisçinin kariyerinde geri planda kalmasına neden oldu. Ancak Raducanu, Nakamura ile yaptığı deneme sürecinden memnun kalarak, yılın büyük bir bölümünde birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Raducanu, "Doğal atletikliğim büyük bir gücüm, ama bunu henüz tam anlamıyla geliştiremedim. Nakamura, bana bu potansiyelimi keşfetmemde rehberlik edecek," dedi. Genç sporcu, fiziksel yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmayı ve tenis dünyasının en iyi atletlerinden biri olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Raducanu, gelecek hafta Brisbane'a giderek sıcak hava koşullarında sezon öncesi antrenmanlarını sürdürecek. Londra’daki Ulusal Tenis Merkezi’nde koçu Nick Cavaday ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra yıl sonunu Yeni Zelanda’da geçirecek. Raducanu, sezonu Aralık ayı sonunda Auckland Turnuvası’nda açmayı planlıyor. Ayrıca, Ocak ayında başlayacak olan Avustralya Açık öncesi Adelaide'de de forma giymeyi hedefliyor.

Nakamura’nın tecrübesi ve Raducanu’nun kararlılığı, tenis dünyasında gözlerin bir kez daha bu genç yeteneğe çevrilmesini sağlıyor. Raducanu, yeni sezonda fiziksel ve mental olarak daha güçlü bir performans sergilemek için kendine güveniyor.