Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı

Beşiktaş transfer sezonunun ikinci bombasını patlattı.

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Rafa Silva transferinde de mutlu sona çok yakın.

İSTANBUL'A GELDİ

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş'ın projesine inandı ve Beşiktaş'ı tercih etti.

Rafa Silva'yı taşıyan uçak, saat 21.00 gibi İstanbul'a iniş yaptı.

BÜYÜK SÜRPRİZ

Portekizli futbolcu, uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon forması ile indi.

Böylelikle Beşiktaş'ın büyük sürprizi de ortaya çıktı.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Beşiktaş, Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdi.

Ayrıca teklifte 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu da iddia edildi.

FEYYAZ UÇAR TARAFTARI SUSTURDU

Beşiktaş taraftarları Rafa Silva'nın gelişini kutlarken, hep birlikte Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapmaya başladı.

Feyyaz Uçar ise taraftarları 'Sakin, sakin' diyerek gülümseyerek uyardı.