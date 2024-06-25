Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı

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Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın yeni sezon forması ile İstanbul'a indi.

Beşiktaş transfer sezonunun ikinci bombasını patlattı.

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Rafa Silva transferinde de mutlu sona çok yakın.

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İSTANBUL'A GELDİ
Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş'ın projesine inandı ve Beşiktaş'ı tercih etti.

Rafa Silva'yı taşıyan uçak, saat 21.00 gibi İstanbul'a iniş yaptı.

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BÜYÜK SÜRPRİZ
Portekizli futbolcu, uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon forması ile indi.

Böylelikle Beşiktaş'ın büyük sürprizi de ortaya çıktı.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI
Beşiktaş, Rafa Silva'ya 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro yıllık ücret önerdi.

Ayrıca teklifte 3 yıla yayılmış şekilde 10 milyon euro imza parası olduğu da iddia edildi.

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FEYYAZ UÇAR TARAFTARI SUSTURDU
Beşiktaş taraftarları Rafa Silva'nın gelişini kutlarken, hep birlikte Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapmaya başladı.

Feyyaz Uçar ise taraftarları 'Sakin, sakin' diyerek gülümseyerek uyardı.

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