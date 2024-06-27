Rafa Silva Portekiz Milli Takımı'nda neden yok? Nedeni ortaya çıktı

Beşiktaş, transfer bombasını patlattı. Portekizli yıldız Rafa Silva'yı hem de müthiş bir ücretle transfer etti.

Yapılan açıklamaya göre Rafa Silva, siyah beyazlı kulüpten 3 yıl için 18 milyon euro alacak.

Rafa Silva'nın transferinin ardından şu soru gündeme geldi:

"Peki madem bu kadar pahalı ve yıldız oyuncu. EURO 2024'te Portekiz Milli Takımı'nda neden yok?"

Bu sorunun cevabı da ortaya çıktı.

Rafa Silva, 2022'de Portekiz Milli Takımı'da sorun yaşadı. O zaman takımın başında geçen sezon kısa bir süre Beşiktaş'ı da çalıştıran Fernando Santos vardı.

Fernando Santos'la sürtüşme yaşayan Rafa Silva, Eylül 2022'de kendisine haksızlık yapıldığını belirterek, bir daha da milli takımda oynamayacağını açıklamıştı.

Silva, bu kararından Fernando Santos milli takımdan ayrıldıktan sonra da dönmedi.

