Rafa Silva'ya ne oldu? İşte üç golün sırrı

Sezona istediği gibi başlayamayan ve Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirmişti.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar Başakşehir'i 2-1 yense de sonraki hafta gelen 3-0'lık Göztepe mağlubiyeti taraftarların tepkisine yol açtı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta, dün akşam Beşiktaş ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Beklenen patlamayı bu maçta yapan Beşiktaş, mücadeleyi 4-0 kazandı.

Kayseri'de ilklerin gecesi: Beşiktaş'ın yıldızları sahneye çıktı

SERGEN YALÇIN YALNIZ KALAN SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Maçın yıldızı ise 3 gol atan Portekizli futbolcu Rafa Silva oldu. Silva'daki çıkışın arkasında ise Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta kötü gidişin ardından Sergen Yalçın eleştirilerin odağındaki Rafa Silva ile Göztepe maçından sonra toplantı yaptı.

Özellikle yakın arkadaşları ve vatandaşları Gedson Fernades ile Joao Mario'nun takımdan ayrılmasından sonra Rafa Silva yalnız kaldı.

Zaten içine kapanık bir yapısı olan Portekizli çöktü. Bu durumun farkına varan teknik heyet bir toplantı yaparak futbolcuya moral verdi.

Bu konuşmanın sonucu Kayseri'de Rafa Silva fırtınası yaşandı.