Rafael Nadal Barcelona'da ortaya çıktı. Dönüşü muhteşem oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Rafael Nadal Barcelona'da ortaya çıktı. Dönüşü muhteşem oldu
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4.5 aydır kortlardan uzak olan İspanyol tenisçi Rafael Nadal İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 yendi.

Sakatlığının ardından yaklaşık 4,5 ay sonra Barcelona Açık Turnuvası ile kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ilk turda İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 yendi.

2022 Fransa Açık finalinden bu yana ilk toprak kort maçına çıkan 37 yaşındaki Nadal, dünya klasmanının 62 numarası Cobolli ile karşılaştı.

1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan Nadal, ikinci turda Avustralyalı Alex de Minaur'un rakibi oldu.

İspanyol tenisçi, Barcelona Açık'ta şimdiye kadar 12 kez şampiyonluğa ulaştı.

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