Rafael Nadal'dan Wimbledon kararı!

İspanyol raket Rafael Nadal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

38 yaşındaki Nadal, yaptığı paylaşımda, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini ve toprak zeminde hazırlıklarını devam ettirmenin performansı için daha iyi olacağını vurguladı.

İspanyol tenisçi, "Bu nedenle Wimbledon'da oynayamayacağım. O muhteşem etkinliğin harika atmosferini bu yıl yaşayamayacağım ve bana her zaman büyük destek veren tüm İngiliz taraftarlarla birlikte olamayacağım için üzgünüm" dedi.

ALCARAZ İLE ÇİFTLERDE YER ALACAK

Nadal'ın olimpiyatlarda Carlos Alcaraz ile çiftlerde madalya mücadelesi vermesi de beklenirken, Nadal, Pekin 2008'de tekler, Rio 2016'da çiftlerde altın madalya kazanmıştı.